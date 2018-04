Moskau (ots/PRNewswire) -



- Russische Fluggesellschaft siegt in den Kategorien "Best Business Class - Europe" und "Travellers' Choice Major Airline - Europe"



- Aeroflot siegt ebenfalls in der Kategorie "Travellers' Choice Award Premium Economy - Europe" und wird erneut zu Russlands bester Airline gekürt



Aeroflot wurde bereits im zweiten Jahr von der weltgrößten Reise-Site TripAdvisor als eine der führenden Fluggesellschaften Europas ausgezeichnet. Die russische Fluggesellschaft siegte bei den diesjährigen TripAdvisor Travellers' Choice Awards für Airlines in vier Kategorien. Reisende aus der ganzen Welt hatten dazu ihre Bewertungen abgegeben.



Aeroflot belegte in der Kategorie "Best Business Class - Europe" den ersten Platz und schaffte es in den Kategorien "Travellers' Choice Major Airlines - Europe" sowie "Travellers' Choice Premium Economy - Europe" unter die ersten zehn. Außerdem wurde die Airline erneut zu Russlands bester Airline gekürt.



Mit vier prestigeträchtigen Auszeichnungen auf Basis von Kundenbewertungen angesichts verstärkten Wettbewerbs unter großen globalen Fluggesellschaften stärkt Aeroflot seine Position als führende globale Airline. Bei den ersten TripAdvisor Awards für Airlines 2017 siegte die russische Fluglinie in drei Kategorien und wurde unter anderem als Europas beste große Fluggesellschaft ausgezeichnet.



Aeroflot kooperiert mit der führenden Reiseplanungs- und Buchungs-Site TripAdvisor, um durch Kundenrückmeldungen seinen preisgekrönten Kundenservice kontinuierlich zu verbessern.



Vitaly Saveliev, CEO of Aeroflot, sagte:



"Unser Abschneiden bei den TripAdvisor Travellers' Choice Awards zeigt, dass Aeroflot trotz verschiedener externer Herausforderungen seine Stellung in der globalen Luftfahrtindustrie kontinuierlich festigt. Diese Auszeichnung ist für uns besonders wichtig, da sie auf den Meinungen und Bewertungen von Passagieren aus aller Welt beruht, und das ist unser wichtigstes Publikum. Daher freuen wir uns ganz besonders, dass wir in diesem Jahr noch mehr Preise als 2017 gewinnen konnten. Wir bedanken uns ganz aufrichtig bei unseren Passagieren für ihre Treue."



Bryan Saltzburg, Senior Vice President und Geschäftsführer für TripAdvisor Flights, sagte:



"Für uns ist es immer eine ganz besondere Freude, die beliebtesten Airlines der globalen TripAdvisor-Community herauszustellen, die das beste Flugerlebnis bieten, darunter Aeroflot. Die Luftfahrtindustrie drängt mit neuen Tarifen auf den Markt und weitet ihren Bordleistungen aus. Die Kunden schauen genau darauf, welche Airlines das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und ein erstklassiges Erlebnis bieten. Die Travellers' Choice Awards für Airlines stellen die Airlines heraus, die die Erwartungen der Passagiere übertreffen und von Reisenden mit Bestnoten bewertet werden."



Aeroflot, eine der traditionsreichsten Fluggesellschaften der Welt und in Russland eine wahre Institution, wird immer wieder von der Branche und Passagieren mit Preisen bedacht. Jüngst wurde die russische Fluglinie vom Buchungsportal eDreams auf Basis von Bewertungen von mehr als 60.000 Passagieren aus aller Welt als eine der 10 weltbesten Full-Service-Airlines ausgezeichnet. 2017 wurde Aeroflot vom US-amerikanischen Passagierverband APEX zur "Globalen Fünf-Sterne-Airline" ernannt, während Skytrax den Status als 4-Sterne-Airline verliehen hat. Bei den Flyer Awards in China erhielt die Airline die Auszeichnung als "Favourite International Airline".



Informationen zu Aeroflot



Aeroflot ist das Flaggschiff der russischen Fluggesellschaften und stolzer Partner der globalen Sky Team Airline-Allianz. Aeroflot und seine Partner bedienen 1.074 Ziele in 177 Ländern weltweit. 2017 beförderte Aeroflot 32,8 Millionen Passagiere (50,1 Millionen Passagiere als Aeroflot Group inklusive Tochtergesellschaften).



Aeroflot ist die erste russische Fluggesellschaft, die von Skytrax offiziell mit vier Sternen für Qualität und Kundenservice ausgezeichnet wurde. 2017 wurde Aeroflot im Rahmen der Skytrax World Airline Awards bereits zum sechsten Mal als beste Airline Osteuropas ausgezeichnet.



2017 wurde Aeroflot von dem führenden Markenbewertungs- und Beratungsunternehmen Brand Finance als die stärkste Marke in Russland und als die weltweit stärkste Airline-Marke bezeichnet. Aeroflot wurde zudem von TripAdvisor-Reisenden als die beste große Fluggesellschaft in Europa ausgewählt und bei der Flyer Award Ceremony 2017 als die Favourite International Airline in China anerkannt.



Aeroflot betreibt eine der jüngsten Flotten weltweit mit 232 Flugzeugen. Aeroflot hat seinen Sitz am internationalen Flughafen Moskau-Sheremetyevo.



Aeroflot gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Flugsicherheit und liegt beim SAFA-Index (European Community Safety Assessment of Foreign Aircraft), die weltweit führende Sicherheitsbewertung, mit der globalen Konkurrenz gleichauf.



Als erste russische Fluglinie, die es ins IATA Operational Safety Audit (IOSA) Register schaffte und die Registrierung 2017 zum siebten Mal verlängern konnte, hat Aeroflot die IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) erfolgreich bestanden und erfüllt somit alle Anforderungen der ISO-Norm 9001:2015 und der ISO-Norm 14001:2004.



Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.aeroflot.com/



