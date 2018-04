Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BANK - "Cryan fehlte es an Geschwindigkeit", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank, Paul Achleitner, über den scheidenden Vorstandschef. Er habe sich ohne Zweifel um die Deutsche Bank verdient gemacht und viele große Entscheidungen durchgesetzt, sagte Achleitner in einem Interview. (FAZ S. 15)

DELIVERY HERO - Der Berliner Lieferdienst Delivery Hero muss den Aufsichtsrat umbauen. Er soll künftig Vertreter der Arbeitnehmerseite in das Kontrollgremium aufnehmen. Diesen Beschluss hat das Landgericht Berlin gefällt. Die Richter stellten fest, dass Delivery Hero gegen das deutsche Mitbestimmungsgesetz verstößt. (Handelsblatt S. 16)

HEIDELBERGER DRUCK - Der Konzern Heidelberger Druck will vom reinen Druckmaschinen-Hersteller zu einem datengetriebenen Full-Service-Anbieter werden. Es gibt erste Hinweise, dass die im Herbst verordnete Strategie aufgeht. (Handelsblatt S. 20)

NORDLB - Seit Monaten zerbrechen sich Politiker und Sparkassen-Manager in Niedersachsen den Kopf darüber, wie sie ihre Landesbank NordLB finanziell stärken können. Noch ist nichts entschieden. Als besonders wahrscheinlich gilt aber eine mehrstufige Lösung, in der Niedersachsen nach FAZ-Informationen die entscheidende Rolle spielen könnte. Demnach soll das Land mindestens 3 Milliarden Euro an frischem Kapital einbringen. (FAZ S. 18)

BNP PARIBAS - Die französische Großbank BNP Paribas will stärker in Deutschland investieren, sagte Deutschland-Chef Lutz Diederichs. So sollen die Erträge in Deutschland von im vergangenen Jahr 1,65 Milliarden Euro bis 2020 auf 2 Milliarden Euro gesteigert werden. "Wir können nicht in Europa relevant sein, ohne in Deutschland relevant zu sein", sagte Diederichs. (FAZ S. 18)

