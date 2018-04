SFC Energy: EFOY Pro Brennstoffzellen sichern Stromversorgung von seismischen Messstationen DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge SFC Energy: EFOY Pro Brennstoffzellen sichern Stromversorgung von seismischen Messstationen 10.04.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. SFC Energy AG - Pressemitteilung SFC Energy: EFOY Pro Brennstoffzellen sichern Stromversorgung von seismischen Messstationen - Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) nutzt EFOY Pro Brennstoffzellen zur Sicherstellung des netzfernen Rund-um-die-Uhr-Betriebs. - Brennstoffzellen, Zubehör, Tankpatronen sowie Module zur Fernüberwachung der Brennstoffzellen wurden vom SFC-Partner Udomi geliefert. - Sechs Monate autarker Betrieb ohne Benutzereingriff. Brunnthal/München, Deutschland, 10. April 2018 - Die EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC Energy AG ( F3C:DE, ISIN: DE0007568578), führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, sichern während einer zehnmonatigen Bauphase den zuverlässigen Betrieb der seismischen Überwachungssysteme der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Im Bayerischen Wald betreibt die BGR das seismische Netz GERES (kurz für engl. German Experimental Seismic System). GERES ist eine von über 300 Anlagen in einem weltweiten Stationsnetz. Dieses Netz überwacht die Einhaltung des Atomwaffenteststopp-Vertrags (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty CTBT). Hierzu messen, lokalisieren und identifizieren die Systeme seismische Wellen, die durch Erdbeben oder Explosionen entstehen und sich im Erdinneren ausbreiten. Die Systeme übertragen diese Messungen nach Wien in die internationale und nach Hannover an die BGR in die deutsche Zentrale. Weil umfangreiche Erneuerungen aller Versorgungs- und Datenkabel an den Primärstationen von GERES erforderlich geworden waren, übernehmen nun während der zehnmonatigen Bauphase zehn temporäre Messstationen die GERES-Überwachungsaufgaben. Zur Stromversorgung dieser netzfernen Stationen setzt die BGR die EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC Energy ein. Die Brennstoffzellen sind gemeinsam mit der Elektronik zur Erfassung und Übertragung der Messdaten in einem wetterfesten Kleincontainer integriert. Die EFOY Pros mit Zubehör und Tankpatronen sowie Module zur Fernüberwachung der Brennstoffzellen wurden vom SFC-Partner udomi GmbH, Neuenstein, geliefert, einem renommierten Experten für industrielle Off-Grid-Energielösungen. "Der Kunde BGR suchte eine leise und zuverlässige Energieversorgung zur Überbrückung der Umbauphase für das GERES Messnetz", sagt Udo Michelfelder, Geschäftsführer der udomi GmbH. "Die EFOY Pro Brennstoffzelle liefert rund um die Uhr, bei jedem Wetter und in jeder Jahreszeit zuverlässig und umweltfreundlich Strom nach Bedarf. Dank der großen Energiedichte des Betriebsstoffs der Brennstoffzellen können die seismischen Messsysteme über sechs Monate völlig autark und ohne Benutzereingriff betrieben werden. Diese hohe Zuverlässigkeit ist der Grund, warum die Brennstoffzellenlösungen von SFC Energy in immer mehr Sicherheits- und Überwachungsanwendungen weltweit zum Einsatz kommen." Weitere Informationen zu den netzfernen Stromversorgungslösungen von SFC Energy für Verteidigung, Behörden, Sicherheit & Überwachung, Öl & Gas, Wind-, Umwelt- und Telekommunikationsanwendungen sowie für das Verkehrsmanagement unter www.sfc-defense.com, www.efoy-pro.com und www.sfc.com. Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG ( www.sfc.com) ist ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 39.000 verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857 ISIN: DE0007568578). 