Mit dem jüngsten Kursrutsch ist die Aktie von Dialog Semiconductor auf das tiefste Kursniveau seit dem Frühjahr 2014 zurückgefallen. Die Interpretation dieser Kursentwicklung fällt eindeutig aus.

Dass Dialog Semiconductor in diesem Jahr den Umsatz noch einmal steigern will, findet an der Börse kein Gehör mehr. Längst geht es nur noch darum, wie stark das Unternehmen durch die Chip-Eigenproduktion des Großkunden Apple getroffen wird.

Lampe-Analyst Karsten Iltgen, der im letzten Jahr als Erster auf die drohende Gefahr hingewiesen hat, geht in seiner jüngsten Analyse davon aus, dass die Erlöse schon in diesem Jahr leiden. Infolgedessen hat er das Kursziel für Dialog Semiconductor Ende März von 26 auf 22 Euro reduziert und das "Halten"-Votum bekräftigt. Auch die DZ Bank wird immer pessimistischer und hat das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...