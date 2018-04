"Damit bieten wir eine Alternative zu den teuren, luftfahrtzertifizierten Faserbändern an", erläutert Thorsten Gröne, Managing Director. "Das Tape eignet sich sehr gut für Anwendungen außerhalb der Luftfahrt." Das Unternehmen verarbeitet das eigene unidirektionale Carbonfaserband in den Samba-Series-Fiber-Patch-Placement-Systemen. Aber Das Material ist auch für die Herstellung hochwertiger Laminate in anderen automatisierten Faserlegeprozessen wie AFP und ATL geeignet und kann für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Während der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...