Die Hypo NOE platzierte gestern eine Senior Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. Nach der finalen Einführung einer Seniorstruktur für österreichische Bankanleihen (Senior preferred bzw. Senior non preferred) soll die Anleihe den preferred Anleihen zugerechnet werden (EUR 500 Mio., A, MS+50 BP). Commerzbank brachte einen Pfandbrief (CB) an den Markt (EUR 500 Mio., 10J, MS-7 BP) welcher im Gegensatz zu einigen deutschen CB-Emissionen zuvor solide ausplatziert war. Auch die Erste Bank plant eine weitere CB-Emission im Soft-Bullet Format, welches in Österreich immer beliebter wird. BNP Paribas plant eine Senior non-preferred Anleihe im "Green Bond" Format - die Laufzeit soll bei 6 Jahren liegen. Ebenfalls einen "Green Bond" plant die Berlin Hyp...

Den vollständigen Artikel lesen ...