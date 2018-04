Die an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten FinTech-Unternehmen MyBucks S.A. eine führende Digital-Bank mit Fokus auf wachstumsstarke Märkte in Entwicklungs- und Schwellenländern sowie die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7) geben eine strategische Partnerschaft bekannt.

MyBucks wird NAGA's innovatives Krypto-Wallet, das NAGA WALLET, innerhalb seiner Client-Schnittstelle und in das bereits vorhandene MyBucks Mobile Wallet implementieren, wodurch es mehr als 1,5 Millionen Kunden in 12 afrikanischen Ländern, Polen und Australien sofort zur Verfügung steht. Gleiches gilt für Länder, in die MyBucks zukünftig expandieren wird. MyBucks wird in diesen Ländern ein exklusiver Partner für das NAGA WALLET sein. Die Partnerschaft ermöglicht es NAGA, sich auf Industrieländer zu konzentrieren und die neue Partnerschaft mit MyBucks zu nutzen, um Marktanteile in Schwellenländern zu gewinnen.

Die Partnerschaft mit NAGA bringt den Kunden von MyBucks eine Vielzahl spannender neuer Vorteile:

Das NAGA WALLET wird MyBucks-Kunden eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit bieten, Krypto-Assets zu kaufen, zu verkaufen und diese zu verwalten. Hinzu kommen Funktionen wie Echtzeit-Transaktionen und bis zu 50% niedrigere Transaktionsgebühren bei Verwendung des NAGA COINS. Während die meisten anderen Wallets vielmals lediglich wenige Währungen unterstützen, bietet das NAGA WALLET ...

Den vollständigen Artikel lesen ...