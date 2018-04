Liebe Trader,

Unter Berufung auf informierte Kreise hat das Wirtschaftsmagazin "Wall Street Journal" berichtet, dass das US-Justizministerium die Monsanto-Übernahme durch Bayer offenbar absegnen wird. Daraufhin legte Monstanto bereits am Montagabend um über sieben Prozent zu, das Papier von Bayer zog nachbörslich über zwei Prozent an - aktuell weist der Leverkusener Chemiekonzern ein Kursplus von knapp 5 Prozent auf.

Bayer würde mit der Monsanto-Übernahme damit zum weltgrößten Anbieter von Pflanzenschutzmitteln und Saatguthersteller aufsteigen. Dieser Plan scheint nach einem Bericht des "Wall Street Journal" jetzt offenbar aufzugehen, wie am Montagabend bekannt wurde. Beide Konzerne hätten Verkäufe zusätzlicher Sparten akzeptiert.

Technisch präsentiert sich das Chartbild der Bayer-Aktie allerdings noch etwas befangen - trotzt eines deutlichen Kursaufschlags am Dienstag. Denn seit übergeordnet April 2015 beherrscht ein intakter Abwärtstrend das Kursgeschehen bei Bayer und drückte die Aktien bis Mai 2016 auf ein Verlaufstief von 83,45 Euro abwärts. Nach einer kurzfristigen Erholungsbewegung an 124,00 Euro steckt das Papier aber wieder in einem Abwärtstrend fest. Doch mit der sich zusehends abzeichnenden Übernahme des US-Saatgutherstellers Monstanto fließt wieder vermehrt Kapital in die Bayer-Aktie und sorgt für eine nachhaltige Kurserholung.

Long-Chance:

Seit den März- und zugleich Jahrestiefs bei 88,81 Euro, hat sich die Bayer-Aktie ein guten Stück weit erholen können und notiert aktuell am untergeordneten Abwärtstrendkanal von 96,00 Euro. Aber erst ein nachhaltiger Kursanstieg mindestens über 98,60 Euro kann für ein mittelfristiges Kaufsignal zunächst an 103,60 Euro, darüber sogar an 110,00 Euro sorgen. Ein Rücklauf an die Kurslückenoberseite dürfte anschließend aber nicht ausbleiben, weshalb das Stopniveau noch um 92,40 Euro belassen werden sollte. Brechen die Notierungen allerdings unter das Unterstützungsniveau von grob 88,81 Euro unerwartet ein, so kommt ein Test des darunter liegenden Supports bei 83,45 Euro in Betracht. In diesem Fall muss mit einer Fortsetzung des Abwärtstrendkanals gerechnet werden, Abgaben sogar auf das Niveau von 68,64 Euro könnten die Folge sein.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 97,70 Euro

Kursziel: 103,60 / 110,00 Euro

Stop: < 92,40 Euro

Risikogröße pro CFD: 5,30 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Bayer AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 97,70 Euro; 09:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

