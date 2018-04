Die britische Investmentbank HSBC hat Aroundtown mit "Buy" und einem Kursziel von 8,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Aroundtown sei der am schnellsten wachsende europäische Immobilien-Großinvestor und verspüre weiteren Hunger auf renditestarke Büro- und Hotelobjekte, schrieb Analyst Thomas Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei mit einem Aufwärtspotenzial von rund 35 Prozent billig zu haben./edh/gl

Datum der Analyse: 10.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN LU1673108939

AXC0112 2018-04-10/10:02