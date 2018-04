Heute beginnt die Dividendensaison 2018 in Deutschland so richtig. Die Aktionäre von Daimler erhalten insgesamt 3,9 Milliarden Euro gutgeschrieben. In den nächsten Wochen und Monaten geht es dann Schlag auf Schlag. Insgesamt werden die Unternehmen aus DAX, MDAX und TecDAX laut DZ-Bank fast 46 Milliarden Euro ausschütten. Anleger täten gut daran, die Dividendeneinnahmen nicht zu verfrühstücken, sondern sie sofort wieder anzulegen. Dann das steigert ihren Anlageerfolg langfristig enorm.Das zeigt eine Studie der Fondsgesellschaft Schroders in beeindruckender Deutlichkeit.Sie führt zwar den deutschen Aktienmarkt nicht auf, aber eine Reihe anderer. So wären aus 1000 Dollar, die Ende 1992, also vor gut 25 Jahren im MSCI-World-Index angelegt wurden, ohne Wiederanlage der Dividenden 3231 Dollar geworden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...