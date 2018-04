Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Markus Mayer verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach die Mega-Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto durch den deutschen Agrarchemie- und Pharmakonzern kurz bevorstehe. Der Deal dürfte den Gewinn je Aktie deutlich antreiben. Mayer betonte zudem, dass sich die Bayer-Aktien in den letzten zwei Jahren stark unterdurchschnittlich entwickelt hätten./la/gl Datum der Analyse: 10.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0013 2018-04-10/10:23

ISIN: DE000BAY0017