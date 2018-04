Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 5 auf 7 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Aufgrund des unerwartet starken Auftragseingangs im ersten Quartal habe er seine Umsatzprognosen für die Jahre 2019 bis 2025 um durchschnittlich 12 Prozent erhöht, schrieb Analyst Manuel Losa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies ändere aber nichts an seiner Einschätzung, dass Nordex der am schlechtesten positionierte Windkraftanlagen-Hersteller unter den von ihm beobachteten Brachenunternehmen sei./edh/gl Datum der Analyse: 09.04.2018

