REPLY [MTA, STAR: REY] baut mit dem Erwerb der Mehrheit der Anteile an Valorem (www.valorem.com) seine Präsenz im nordamerikanischen Markt aus. Das US-Unternehmen Valorem ist spezialisiert auf digitale Strategieberatung und die Implementierung von Cloud, Analytics und differenzierten Nutzererlebnissen.

Valorem mit mehr als 300 Mitarbeitern in den Hauptniederlassungen in Kansas City, Seattle, St. Louis und Kochi (Indien) ist ein führender Anbieter im Bereich Cloud Design und Mehrwert schaffenden Implementierungsdienstleistungen auf der Basis von Microsoft Azure. Zum Kundenportfolio gehören internationale Konzerne wie Boeing, Intel, Jeppesen, Microsoft und Red Bull.

Die Investition in Valorem ist ein weiterer wichtiger Baustein der Wachstumsstrategie von Reply, insbesondere in den USA, wo das Unternehmen bereits Büros in Chicago und Detroit unterhält.

Justin Jackson und Domnick Parretta werden als Partner von Reply künftig verstärkt auf den weiteren Ausbau der Aktivitäten von Valorem und der Präsenz der gesamten Reply Gruppe in Nordamerika hinarbeiten.

Mario Rizzante, Präsident von Reply, kommentiert: "Valorem zeichnet sich vor allem durch eine hohe Dynamik und Innovationskraft aus. Gemeinsam können wir nun eine optimale Basis entwickeln, mit der sich Reply in den USA, dem wohl wichtigsten Markt für IT-Services, weiter etablieren und profilieren kann."

"Wir freuen uns sehr, dem Reply Netzwerk beizutreten. Der klare Fokus von Reply auf Mitarbeiter, Kundenerfolg und digitale Innovation passt perfekt zu unserer Kultur und Mission bei Valorem. Wir haben die Möglichkeit, unseren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten", sagte Domnick Parretta, CEO von Valorem.

REPLY

Reply [MTA, STAR: REY] ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen unterstützt Reply die europäischen Branchenführer aus Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistung, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung effektiv bei Geschäftsmodellen, die auf den neuen Paradigmen wie Big Data, Cloud-Computing, Digitalen Medien und dem Internet der Dinge basieren. Zu den von Reply angebotenen Services gehören: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

VALOREM

Im Bereich der digitalen Transformation konzentriert sich Valorem auf die Förderung des Wandels durch die Bereitstellung einzigartiger digitaler Geschäftsservices, strategischer Geschäftsmodelle und designorientierter Nutzererfahrungen. Durch das Fachwissen unserer Mitarbeiter und die Leistungsfähigkeit der Microsoft-Technologien verändern unsere innovativen Strategien und Lösungen sicher und schnell die Art und Weise, wie unsere Kunden Geschäfte tätigen. www.valorem.com

Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung, die italienische Version hat Vorrang.

