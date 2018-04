In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den DAX und die Aktien von der Deutschen Bank, Daimler, Bayer, Gazprom, Tesla, Orocobre und Millennial Lithium. Der DAX hat zum ersten Mal seit vier Wochen wieder die Marke von 12.400 Punkten erreicht. Und endlich zeigen auch die DAX-Schwergewichte wieder Relative Stärke. Sind jetzt auch wieder 13.000 Punkte möglich?Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die anhaltende Schwäche der Deutschen Bank, die nur sehr kurz vom Vorstandswechsel profitieren konnte, um die Perspektiven von Daimler, den Kurssprung bei Bayer, den Absturz bei Gazprom, um gute Nachrichten für Tesla und um gute Kaufgelegenheiten bei Lithium-Aktien.Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.