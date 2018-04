Liebe Trader,

In einer Rede auf dem asiatischen Wirtschaftsforum in Ba'ao in Südchina stellte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping eine weitere Öffnung seines Landes in Aussicht. Mehr Marktzugang und bessere Investitionsbedingungen sollen folgen, der Finanzsektor soll weiter geöffnet und Beschränkungen für Beteiligung ausländischer Firmen insbesondere in der Autoindustrie gelockert werden. Diese Ankündigung beflügelte am Dienstag gleichermaßen die deutsche Automobilbranche und setzte sie zugleich an die Dax-Spitzenliste. Dieses Zeichen der Entspannung dürfte den eskalierenden Handelskonflikt mit den USA einen deutlichen Dämpfer verpassen, allerdings müssen den Worten erst noch Taten folgen, ehe sich die Euphorie tatsächlichen in mittelfristig steigenden Kursen niederschlägt. Trotzdem sind die Aussichten auf kurzfristiger Basis für ein Long-Investment durchaus positiv zu bewerten und können für eine Investition herangezogen werden.

Long-Chance:

Bei Wertpapier des Autozulieferers Continental lässt sich aus der heutigen Signallage ein Anstieg über die Widerstandszone sowie den EMA um 225,00 Euro beobachten, sodass ein tragfähiger Boden im März abgeschlossen werden könnte. Weitere Kursgewinne zunächst an 234,25 Euro, darüber sogar an 240,00 Euro könnten auf Sicht von nur wenigen Tagen folgen und sind über entsprechende Long-Instrumente sehr gut nachzuhandeln. Eine Verlustbegrenzung sollte nicht fehlen, ist aber noch um 220,00 Euro anzusetzen. Ein Kursrutsch darunter dürfte sukzessive Schwäche der Käufer offenbaren und zu einem Rücksetzer zurück auf den EMA 200 bei aktuell 215,06 Euro führen. Eine merkliche Eintrübung des Chartbildes dürfte sich aber erst unterhalb von 210,00 Euro einstellen, damit könnte nämlich eine größere SKS-Trendwendeformation aus den Vormonaten aktiviert werden und im weiteren Verlauf Verluste an 187,20 Euro mit sich bringen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 228,30 Euro

Kursziel: 234,25 / 240,00 Euro

Stop: < 220,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 8,30 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Continental AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 228,30 Euro; 12:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

