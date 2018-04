Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -



Fractus S.A., ein in Barcelona ansässiges Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, hat Klage gegen AT&T, Verizon, T-Mobile und Sprint wegen Verletzung von US-Patenten erhoben, die von Fractus im Feld der Antennentechnik für Mobilfunkbasisstationen gehalten werden.



Das im Jahre 1999 gegründete Fractus hatte innovative Antennen für Mobilfunkbasisstationen entwickelt, die durch kompakte Bauweise einen überlegenen Betrieb im Multibandbereich ermöglichen. Die patentierte Technologie ist in Antennen integriert, die von allen der vier großen US-Mobilfunk-Carrier verwendet werden. Der Fall wurde beim Bundesbezirksgericht für den Eastern District of Texas (Marshall Division) eingereicht.



Fractus wird von Michael Ng und Daniel Zaheer von Kobre & Kim vertreten.



Informationen zu Fractus



Fractus, S.A. ist ein weltweit renommierter Pionier auf dem Gebiet der Antennentechnik. Das Unternehmen verfügt über ein Schutzrechtsportfolio von mehr als 40 Erfindungen, die durch über 120 Patente und Patentanmeldungen in den USA, Europa und Asien geschützt sind. Zu den zahlreichen Auszeichnungen, die das Unternehmen für seine innovative Arbeit erhalten hat, zählen unter anderem die Ehrung als 2005 Davos World Economic Forum Technology Pioneer und die Würdigung seiner preisgekrönten Erfindungen durch das Europäische Patentamt. Das Unternehmen verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz im Bereich Innovation und lizenziert seine vielfach ausgezeichnete, auf fraktaler Geometrie basierende Antennentechnologie an Mobiltelefonhersteller weltweit.



