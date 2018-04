Die DZ Bank hat den fairen Wert für Diageo von 2900 auf 2850 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Brauereikonzern "dürfte dank der Expansion in Schwellenländern mit langfristigem Wachstumspotenzial und der zunehmenden Premiumisierung in entwickelten Ländern" weiter wachsen, schrieb Analyst Philipp Currle in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/fba Datum der Analyse: 10.04.2018

