Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER WireCard 1.01% Celovec (UUA007): Heute wurde etwas Wirecard abgestossen. Ich halte den Investment case für intakt. Durch die Volatilität der vergangenen Monate habe ich in den Strategien das eine oder andere Limit gesetzt. Um etwas von der Volatilität profitieren zu können. Heute wurde das Limit von Wirecard bei EUR 103 umgesetzt. Sollte die Volatilität am Markt anhalten, besteht die Möglichkeit eines tieferen Wiedereinstieges. Ebenfalls, wenn die Stimmung wieder...

