Die NordLB hat die Einstufung für KWS Saat auf "Halten" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Er bewerte die Nahrungsmittelbranche weiter "positiv", schrieb Analyst Karsten Rahlf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Sektor zeichne sich durch eine relativ stabile Nachfrage aus, was sich in der geringen Volatilität des Branchenindex widerspiegele. Auf den reifen Märkten sei derweil bei hoher Kaufkraft der Bevölkerung nur mit geringem Wachstum zu rechnen./la/bek Datum der Analyse: 10.04.2018

