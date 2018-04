BYD Ltd.: Neuer starker Aufwärtstrend in ist bereits Sicht!

In meiner letzten Analyse, vom 29.03.18, hatte ich den Abverkauf bis zur 1.00-Unterstützung bei 5.97 € prognostiziert. Obwohl diese Entwicklung so eingetreten ist, habe ich mich zu einer leichten Umstellung meines Szenarios entschieden. Der Grund für diese kleine Korrektur liegt im deutlich gestrafften zeitlichen Ablauf der Korrektur. An der langfristigen Aussicht habe ich indes keine Veränderungen vorgenommen. Nach wie vor sehe ich die Aktie des chinesischen Autokonzerns in einem Aufwärtstrend.

