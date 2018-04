Liebe Leser,

Siltronic konnte am Dienstag erneut ein starkes Kaufsignal an den Markt senden. Die Aktie schaffte immerhin ein Plus von fast 7 % und befreite sich aus der zögerlichen Entwicklung der vorhergehenden Tage auf eindrucksvolle Art und Weise. Die Aktie befindet sich allerdings ohnehin in einem charttechnischen Aufwärtstrend und konnte dabei die Zone um 140 Euro nun als wichtige Unterstützung bestätigen. Auf dieser Ebene prallten die Notierungen nun nach oben ab. Jetzt wird das ... (Moritz von Betzenstein)

