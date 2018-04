Die Consumer Technology Association (CTA) gab heute bekannt, dass die CES Unveiled Paris am 3. Oktober 2018 nach Frankreich zurückkehrt, diesmal an einen neuen Standort, dem Paris Convention Center Portes de Versailles, wo auch die Mondial Paris Motor Show stattfindet. Die Veranstaltung mit erweitertem Konferenzprogramm wird zudem Gastgeber des CES Unveiled Paris Executive Forum sein.

"Wir verkörpern in all unseren Veranstaltungen den innovativen Geist der Technik", sagte Gary Shapiro, President und CEO, CTA. "Wir veranstalten die CES Unveiled bereits seit fünf Jahren in Folge in Frankreich und das Land beeindruckt weiterhin durch seinen Unternehmergeist und seine Begeisterung für Technologie. Die Partnerschaft mit der Mondial Paris Motor Show ist für uns in diesem Jahr ein logischer Schritt, da wir unsere Reichweite auf ein globaleres und breit gefächertes Publikum ausdehnen möchten."

Die CES Unveiled Paris war ursprünglich eine halbtägige Veranstaltung und bietet inzwischen ein ganztägiges Programm im Rahmen ihrer Partnerschaft mit dem Connecting Leaders Club unter der Leitung von Valérie Hoffenberg. Es wird ein Executive-Forum für Führungskräfte aus Industrie und Verwaltung entwickelt, damit Vordenker neue Ideen über die Zukunft der Unterhaltungstechnologie sammeln und austauschen können. Die CES Unveiled Paris präsentiert 80 Exponate mit allen wichtigen Aspekten aus Gesundheit und Fitness über Mobilität und Automobile bis hin zu Robotik und KI. Das neue ganztägige Format wird 1.000 Technologie-Führungskräfte, Regierungschefs und Medien aus der ganzen Region anziehen.

Rekordverdächtige 338 französische Unternehmen, 85 Prozent davon Start-ups, präsentierten sich auf der CES 2018. Damit war Frankreich das zweitgrößte Land nach den USA, das im Eureka Park, dem Aushängeschild der CES für Technologie-Start-ups, vertreten war. Der Anteil der Automobilmarken auf der CES wächst zudem weiter und ist inzwischen höher als auf den meisten weltweiten Automobil-Veranstaltungen selbst, mit 11 Automobilherstellern im Jahr 2018: BMW, FCA, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes, Nissan, Toyota und Volkswagen.

Vor diesem Hintergrund steht Gary Shapiro am 1. Oktober als Keynote-Redner vor der offiziellen Eröffnung der Mondial Paris Motor Show auf dem Konferenzprogramm.

Im Vorfeld der CES 2019, die vom 8. bis 11. Januar 2019 in Las Vegas, Nevada, stattfindet, präsentiert die Reihe CES Unveiled regionale Durchbrüche. Informationen zu allen "CES-Unveiled"-Veranstaltungen im Jahr 2018 finden Sie unter CES.tech.

