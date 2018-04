Der riesige VW-Konzern muss sich aus Sicht eines Branchenexperten angesichts des Wandels in der Autoindustrie noch grundlegender verändern. "Volkswagen muss sehr viel flexibler werden in seinen Strukturen", sagte Stefan Bratzel, Leiter des CAM-Instituts in Bergisch Gladbach, der Deutschen Presse-Agentur. "Es müssen kleinere Einheiten entstehen."

Die Wolfsburger stehen vor einem größeren Konzernumbau. Dabei ist auch geplant, dass der aktuelle VW-Markenchef Herbert Diess nach aller Voraussicht neuer Vorstandschef der gesamten Volkswagen-Gruppe wird und Matthias Müller an der Spitze des weltgrößten Autokonzerns ablösen soll. Das hatte die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Aufsichtsrats- und Unternehmenskreisen erfahren. Müller war nach dem Beginn des Diesel-Skandals im Herbst 2015 ins Amt gekommen.

"Das war keine einfache Zeit, mit einem hohen Druck von außen", sagte Bratzel. Müller habe aber beim Umbau positive Akzente gesetzt. Insgesamt sei die "Veränderungsdynamik" in der Autobranche sehr groß.

Die Industrie ist mitten in einem historischen Wandel, hin zu alternativen Antrieben und Elektroautos. Dabei wächst die Konkurrenz etwa von IT-Konzernen, zudem werden die Entwicklungszyklen kürzer. "Bei VW braucht es eine neue Kultur von Flexibilität und schnellen Entscheidungswegen, aber das kann nicht von heute auf morgen gehen."

Volkswagen hat derzeit zwölf Marken unter seinem Konzerndach und weltweit rund 650 000 Beschäftigte. Schon länger wird über einen weiteren Umbau diskutiert./hoe/DP/zb

