FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.04.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB4EN2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/17 0.001 %

JOT XFRA FI0009007264 BITTIUM OYJ 0.300 EUR

KEK XFRA FI0009000202 KESKO B 2.200 EUR

R90 XFRA DK0010219153 ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 3.236 EUR

KLH XFRA DK0010201102 KOBENH.LUFTHAV.NAM. DK100 13.442 EUR

V4S XFRA GB00B82YXW83 VESUVIUS PLC LS 0,10 0.144 EUR

9CD1 XFRA JE00BF0XVB15 CALEDONIA MINING O.N. 0.056 EUR

IBCQ XFRA IE00B9M6SJ31 ISHSVI-G.C.BD EO H DIST 1.613 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.396 EUR

IS0Z XFRA IE00B87G8S03 ISHSVI-G.AAA-AA G.B.DL D 0.335 EUR

IS3B XFRA IE00B87RLX93 ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD 0.574 EUR

MTX XFRA DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES NA O.N. 2.300 EUR

IHJ XFRA CH0028200837 VZ HOLDING AG NA. SF -,25 3.691 EUR

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.063 EUR

C15 XFRA CA2918434077 EMPIRE CO. LTD A 0.067 EUR

MN0 XFRA US56382Q1022 MANNING+NAPIER C.A DL-,01 0.065 EUR

85S XFRA US8086251076 SCIENCE APPL.INT.CORP.NEW 0.252 EUR

PNT XFRA IE00BLS09M33 PENTAIR PLC DL-,01 0.284 EUR

4AB XFRA US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 0.779 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.154 EUR

WJ4 XFRA US93627C1018 WARRIOR MET COAL DL -,01 5.298 EUR

BO8 XFRA US0639041062 BK OF THE OZARKS DL-,01 0.158 EUR

M59 XFRA GB00BDZT6P94 MERLIN ENTERTAIN. LS -,01 0.057 EUR

GGC XFRA US36174X1019 GGP INC. DL-,01 0.179 EUR

SOV XFRA US53223X1072 LIFE STORAGE INC. DL-,01 0.811 EUR

QJQ XFRA DK0060542181 ISS AS DK 1 1.034 EUR

L7G XFRA FI4000081138 LEHTO GROUP OYJ 0.340 EUR

C8C XFRA US2090341072 CONSOLI.COMM.HLDGS DL-,01 0.314 EUR

A48 XFRA NO0010776875 ARCUS ASA NK 0,02 0.172 EUR

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.370 EUR

CEM1 XFRA IE00BRHZ0620 ISHSIII-MSCI T.USA RE DLD 0.143 EUR

EUNJ XFRA IE00B4WXJD03 ISHSIII-MSCI P.EX-J.DLDIS 0.293 EUR

PPB XFRA IE00BWT6H894 PADDY PWR BETF.PLC EO-,09 1.551 EUR

LX4A XFRA GB00BNK03D49 LUXFER HLDGS PLC LS-,50 0.101 EUR

BWGA XFRA CH0315966322 BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 6.789 EUR