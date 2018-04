FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.04.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 12.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.04.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3QO XFRA US9896961094 ZION OIL + GAS INC.DL-,01

AS6 XFRA FR0011980077 PARAGON ID EO 1

MTXN XFRA DE000A2G83P7 MTU AERO ENGINES NEUE NA

U1B XFRA GB0006928617 UNITE GROUP PLC LS-,25

OBH XFRA CH0000816824 OC OERLIKON CORP.AG SF 1

0SGA XFRA US8257242060 SIBANYE GOLD SPONS.ADR

NIII XFRA DE0006946106 NIIIO FINANCE GROUP AG