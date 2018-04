IRW-PRESS: VR Resources Ltd.: VR kündigt zweite Privatplatzierung zur Aufstockung des Explorationsbudgets für 2018 an

DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT FÜR DIE WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER DIE VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT. NICHTEINHALTUNG DIESER EINSCHRÄNKUNGEN KANN EINEN VERSTOSS GEGEN DIE US-WERTPAPIERGESETZE DARSTELLEN.

10. April 2018, Vancouver, B.C.: VR Resources Ltd. (TSX.V: VRR; FWB: 5VR; OTCBB: VRRCF), das (Unternehmen) oder (VR), freut sich zur Unterstützung des jüngsten Erwerbs im Cu-Ag-Konzessionsgebiet Junction (siehe Pressemeldung 18-05 vom 5. April 2018) eine nicht vermittelte Privatplatzierung anzukündigen, mit der das Explorationsbudget des Unternehmens für 2018 aufgestockt werden soll.

Die nicht vermittelte Privatplatzierung (Finanzierung) wird aus 2.595.925 Einheiten (Einheiten) zum Preis von 0,27 $ pro Einheit bestehen. Damit soll ein Gesamterlös von 700.900 $ erzielt werden. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie (Stammaktie) des Unternehmens und einem halben Stammaktienkaufwarrant (Warrant) bestehen. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum (Abschlussdatum) der Finanzierung eine weitere Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,40 $ pro Stammaktie zu erwerben.

Das Unternehmen muss unter Umständen eine Provision von 5 % auf einen ausgewählten Teil des Erlöses aus der Finanzierung zahlen, entweder in Form von Barmitteln oder von Stammaktien, deren Anzahl einem prozentualen Anteil der verkauften Einheiten entspricht.

Der Erlös wird für die Mineralexploration in den Konzessionsgebieten von VR in Nevada und insbesondere für die Erweiterung der geplanten Exploration in seinem Konzessionsgebiet Junction infolge der kürzlich erworbenen Claims sowie für allgemeine Verwaltungs- und Unternehmenszwecke verwendet.

Der Abschluss der Finanzierung wird voraussichtlich am oder vor dem 17. April 2018 erfolgen und steht unter dem Vorbehalt aller behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die in Verbindung mit dieser Pressemeldung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltedauer ab dem Abschlussdatum gebunden.

Die Aktien wurden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder eines anderen US-staatlichen Wertpapiergesetzes registriert und dürfen ohne Registrierung gemäß U.S. Securities Act und aller anwendbarer US-staatlicher Wertpapiergesetze in den USA nicht angeboten oder verkauft sowie nicht an US-Personen (wie in der Regulation S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern es keine Ausnahmegenehmigung für eine solche Registrierung gibt. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und auch keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf dar und die Aktien dürfen in keinem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Kauf rechtswidrig wäre.

Über VR Resources

VR Resources Ltd. (VR) ist ein neu an der Börse gelistetes Junior-Explorationsunternehmen (TSX.V: VRR; Frankfurt: 5VR). VR kann auf ein Führungsteam mit umfassender Erfahrung und nachweislichen Erfolgen in der Exploration und Entdeckung im Frühstadium verweisen. Das Unternehmen hat sich auf die Exploration großformatiger Kupfer-Gold-Mineralsysteme im Westen der Vereinigten Staaten spezialisiert. VR ist das Ergebnis von vier Jahren aktiver Explorationsarbeit in Nevada, die von einem in Vancouver ansässigen privaten Explorationsunternehmen umgesetzt wurde. VR ist für seine Explorationsstrategie, die auf die drei Hauptaktiva in den Konzessionsgebieten Bonita, Junction und Danbo ausgerichtet ist, finanziell gut aufgestellt. VR hat sich die Rechte an den Explorationsgebieten zur Gänze gesichert und hält laufend nach neuen potenziellen Liegenschaften Ausschau, um diese entweder durch Abstecken oder durch Übernahmen in seinen Besitz zu bringen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Michael H. Gunning

________________________

Michael H. Gunning, PhD, PGeo

President & CEO

Allgemeine Informationen erhalten Sie über:

Webseite:-www.vrr.ca

E-Mail:--info@vrr.ca

Tel: --604-262-1104

Ansprechpartner: Mike Gunning, 604-262-1104

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an Worten wie glauben, erwarten, rechnen mit, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnlichen Ausdrücken, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die allgemeine Verwendung des Erlöses sowie die Aussagen, wonach das Unternehmen die Finanzierung abschließen wird, das Unternehmen seine Konzessionsgebiete in Nevada explorieren wird und VR in Zukunft neue Geschäftschancen erschließen möchte.

Obwohl das Unternehmen annimmt, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als korrekt erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von jenen solcher Aussagen abweichen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse möglicherweise erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Der Handel mit Wertpapieren des Unternehmens sollte als höchst spekulativ angesehen werden. Alle vom Unternehmen veröffentlichten Dokumente sind auf www.sedar.com verfügbar. Den Lesern wird dringend empfohlen, diese Unterlagen zu konsultieren.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43027

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43027&tr=1

