Viele Anleger sind bei chinesischen Aktien eher vorsichtig und meiden diese. Auch ich sehe manche Dinge in China kritisch. Trotzdem glaube ich, dass chinesische Aktien aufgrund der Rahmenbedingungen vor Ort besonders gute Renditechancen bieten könnten. Warum die Voraussetzungen für BYD (WKN:A0M4W9), Geely (WKN:A0CACX) und Co. vielleicht sogar besser sind als für ihre Konkurrenten in Europa oder den USA, erfährst du, wenn du weiterliest! Standortvorteil 1: Günstige Produktion Chinesische Unternehmen produzieren ihre Waren größtenteils, wenig überraschend, in China. Auch westliche Unternehmen fertigen teilweise in Fernost, aber eben nur teilweise. Der Vorteil für chinesische Unternehmen, die ausschließlich vor Ort produzieren: Die Lohnkosten ...

