Die Stimmung an den Aktienmärkten hat sich deutlich aufgehellt. Kurstreiber ist die Hoffnung auf sinkende Einfuhrzölle in China. Der deutsche Leitindex legte wie auch die US-Indizes gestern kräftig zu. Am Ende lag er bei 12.397 Punkten. Das ist ein Plus von 1,1 Prozent bzw. 136 Punkten. Marktidee: HellaDie Aktie von Hella war gestern einer der stärksten Werte im MDAX. Unterstützung kam zuletzt in Form mehrerer positiver Analystenstudien. Aus charttechnischer Sicht ist die Lage aktuell sehr spannend. Mit dem gestrigen Anstieg kletterte der Kurs über die 50-Tage-Linie. Jetzt rückt eine andere Marke in den Fokus.