Metzler hat Jenoptik von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 28 Euro angehoben. Analyst Jürgen Pieper verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf ein scheinbar starkes erstes Geschäftshalbjahr des Technologiekonzerns, was diesen von vielen anderen Industrieunternehmen in Deutschland unterscheide. Auch der Ausblick auf das Gesamtjahr rage positiv hervor. Treiber dafür seien ein Auftrag des deutschen Mautbetreibers "Toll Collect" sowie die starken Geschäfte mit Halbleiterproduzenten. Als sehr solide bezeichnete Pieper auch die Finanzlage./tih/mis

Datum der Analyse: 11.04.2018

ISIN DE0006229107

AXC0087 2018-04-11/09:58