Die Commerzbank hat die Einstufung für Siltronic vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Das Marktumfeld bleibe förderlich für den Wafer-Hersteller, schrieb Analyst Thomas Becker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Auftaktquartal rechnt er mit einem Umsatz von 332 Millionen Euro, was am oberen Ende der Konsensspanne liege. Wegweisend für die Aktie sei aber die nächste Runde der Kapazitätsplanungen in der Branche./tih/gl Datum der Analyse: 11.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0027 2018-04-11/10:15

ISIN: DE000WAF3001