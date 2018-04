Das drittälteste Unternehmen an der Wiener Börse, die UBM, lud am Dienstag zur Bilanzpressekonferenz. Vor allem der Ausblick ist interessant. So werden für das laufende Jahr neue Rekordwerte hinsichtlich Gesamtleistung und Ergebnis erwartet. Warum? Weil die Situation am Immobilienmarkt aktuell "ausgesprochen gut ist", weil sich die UBM "weiter auf den Verkauf von Projekten fokussiert" und dabei "höhere Preise als erwartet" erreicht werden können. "Wir erwirtschaften aktuell Überrenditen", erklärt der CEO Thomas G. Winkler, dessen Vertrag kürzlich vorzeitig verlängert wurde. Der positive Ausblick würde auch im Einklang mit der CBRE-Prognose stehen, die eine "ungebremste Nachfrage in 2018 und...

Den vollständigen Artikel lesen ...