Continental-Calls nach Kaufsignal mit 46%-Chance

Laut einer im BNP-Newsletter "DailyAktien" veröffentlichten Analyse brach die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004) aus einer Seitwärtsbewegung nach oben hin aus. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Aktie von Continental markierte am 09. Januar 2018 das aktuelle Allzeithoch bei 257,40 EUR. Danach drehte der Wert nach unten und setzte zu einer größeren Konsolidierung an. Am 05. März notierte er im Tief bei 213,30 EUR. Anschließend bewegte er sich rund einen Monat zwischen 213,30 und 224,80 EUR seitwärts und bildete einen kleinen Boden aus. Gestern brach Continental aus dieser Seitwärtsbewegung nach oben aus.

Ausblick: Dieser Ausbruch dürfte in den nächsten Tagen Wirkung zeigen. Ein Anstieg in Richtung 234,25 und 240,55 EUR ist durchaus möglich. Im Idealfall enden kurzfristige Rücksetzer spätestens bei 224,80 EUR. Denn im Falle eines Tagesschlusskurses darunter müsste mit einem Rückfall in Richtung 213,30 EUR gerechnet werden."

Kann die Continental-Aktie in den nächsten Wochen auf 234,25 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 230 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Continental-Aktie mit Basispreis bei 230 Euro, Bewertungstag 12.6.18, BV 0,1, ISIN: DE000PP0B9F9, wurde beim Aktienkurs von 227,30 Euro mit 0,57 - 0,58 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Continental-Aktie in spätestens einem Monat auf 234,25 Euro erhöhen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,75 Euro (+29 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 214,73 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 214,73 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000MF4TKC5, wurde beim Aktienkurs von 227,30 Euro mit 1,33 - 1,34 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Continental-Aktie auf 234,25 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,95 Euro (+46 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Hebelprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de