DGAP-Media / 2018-04-11 / 10:57 *Pressemitteilung* MIPTV, Cannes, den 11. April 2018 *Weiterer Launch von "Fix&Foxi" TV in Asien - Your Family Entertainment AG startet mit "Fix&Foxi" TV bei i-Cable Hongkong* Pünktlich zur MIPTV und zur Freude vieler Kinder und Familien hat i-Cable Hongkong den Kinder- und Familiensender "Fix&Foxi" TV seinem Senderbouquet hinzugefügt. "Fix&Foxi" TV's Rollout in Asien geht weiter: der Kinder- und Familiensender "Fix&Foxi" TV ist jetzt in Hongkong verfügbar, wie die Your Family Entertainment AG mit Sitz in München heute meldet. Die i-Cable Kunden können nun ab sofort die neuen unterhaltsamen und edukativen Programme von "Fix&Foxi" TV genießen. Nach dem Gewinn des prestigeträchtigen Eutelsat TV Awards als bester Kindersender 2016 stellt die Aufnahme von "Fix&Foxi" TV in das TV Angebot von i-Cable für die YFE einen weiteren Schritt in der kontinuierlichen Expansion im asiatischen Raum dar. Bereits seit Januar 2007 ist der Sender "Fix&Foxi" TV auf dem FreeView satellite service - SMV Free View Sat - in Indonesien und auf den Philippinen bei Agilasat empfangbar. Der Sender "Fix&Foxi" TV zeigt eine große Auswahl an animierten Programmen und Live Action Shows, perfekt zugeschnitten für Kinder von 3-13 Jahren, Teens und die ganze Familie in Asien. Mit klassischen Charakteren, Premieren und brandneuen Serien bietet der Sender mit den beliebten Füchsen als Präsentatoren mit seinem 24-stündigen Programm eine optimale Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen Highlights auf Englisch. Stefan Piëch, CEO der Your Family Entertainment AG: "Die Mischung aus hoher Qualität und lernbasiertem Programm mit sehr guten positiven Werten und einer starken Familienzugehörigkeit, wird vom Publikum in Hongkong geschätzt und es ist eine Freude, diese wichtige Partnerschaft mit i-Cable, der wachsenden globalen Expansion von "Fix&Foxi" TV" hinzuzufügen." "Fix&Foxi" TV wird in Asien durch die in Hongkong ansässige Firma Lightning International vertreten, welche die Geschäfte in Hongkong, Indonesien und auf den Philippinen vermittelte. James Ross, CEO Lightning International: "Asien hat einen enormen Appetit auf qualitativ hochwertige Familienunterhaltung und der Sender Fix&Foxi von der Your Family Entertainment AG erfüllt das komplett. Mit Serien und Filmen, die sowohl unterhaltsam als auch edukativ sind und sich für die ganze Familie eignen." *Über die Your Family Entertainment AG* Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) hat eine langjährige Expertise im TV-Markt. YFE ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmstock gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Das Unternehmen war Gründungsgesellschafter des ersten deutschen Privatsenders Sat.1 im Jahre 1984, hat zum Aufbau des Kinder-Vormittagsprogramms bei Super RTL beigetragen und ist Gründungsmitglied des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Seit 2007 betreibt die YFE erfolgreich preisgekrönte Pay-TV-Sender, die im Dezember 2014 in "Fix&Foxi" TV umbenannt wurden und sich weltweit etabliert haben. Die Sender sind sowohl in der DACH-Region (Deutsch) wie auch in Afrika (Englisch und Französisch), dem Nahen Osten (Arabisch und Englisch) und Amerika (Spanisch und Englisch) verfügbar. Der im September 2012 in Betrieb genommene Free-TV Sender "RiC" TV ist in der DACH-Region frei empfangbar. Darüber hinaus betreibt die YFE über 20 Mobil-TV-Sender auf der TV-Plattform von Hutchison 3. Geleitet wird YFE durch den Vorstand Dr. Stefan Piëch. *Über Lightning International* Lightning International vertreibt eine Reihe von TV-Sendern wie zum Beispiel die TRACE-Kanäle, Mezzo Live HD, Fix&Foxi, Pet Club TV, Pulse TV und viele mehr. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen einen umfangreichen Programmkatalog aus Asien und der ganzen Welt, sowohl komplette Sender, als auch einzelne Formate. Lightning International mit Sitz in Hongkong wurde gegründet, um Unternehmen außerhalb Asiens eine einzige Plattform zu bieten, von der aus sie ihre Reichweite unter den asiatischen Zuschauern festigen können. Kontakt: Your Family Entertainment AG Christian Zeitelhack Tel: +49 (0) 89 99 72 71-74 Fax: +49 (0) 89 99 72 71-91 Email: christian.zeitelhack@yfe.tv www.yfe.tv www.fixundfoxi.tv www.rictv.de Lightning International Ltd Amanda Yang Tel: +852 9400 2605 Email: amanda@lightninginternational.net www.lightninginternational.net Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yf-e.com ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

