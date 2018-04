Tui-Chef Fritz Joussen lässt seine lange ungeliebte Fluglinie Tuifly wieder aufleben. Dahinter stecken vor allem ein paar sehr unangenehme Erfahrungen.

In diesen Tagen kommt Roland Keppler seinen Kunden auf breiter Front entgegen. Der Chef des Ferienfliegers Tuifly schraubt überall in Deutschland die Zahl seiner Verbindungen hoch. Vergangene Woche verkündete der Manager, dass allein in Düsseldorf die Kapazität um gut ein Viertel steigen werde. Kurz darauf ergänzte die Linie, dass sie auch Nürnberg, Berlin und Saarbrücken bald häufiger bedienen will. Das ist erst der Anfang. "Wir werden in Deutschland eine größere Rolle spielen und wollen den Flugmarkt mitgestalten", so Keppler.

Möglich werden Kepplers Wachstumspläne durch eine Großbestellung seines obersten Chefs. Tui-Konzernlenker Fritz Joussen hatte bereits Anfang des Jahres 70 neue Flugzeuge geordert. Inzwischen kann er sich sogar vorstellen, dass er einen Ordervertrag für 50 weitere unterschreibt. "Flugzeuge spielen für Tui eine wichtige Rolle", sagt der 54-Jährige über seine Airline-Tochter.

Flugreisenden kann der Ausbau recht sein, er fördert den Wettbewerb. "Mehr Angebot ist für den Kunden erstmal positiv, da es zu attraktiven Preisen führt. Denn die Airlines bieten mehr Sonderangebote, um die Auslastung zu halten", erläutert Armin Bovensiepen, Partner bei UNEX Management Consulting, früher unter anderem im Dienst von Lufthansa und Airberlin. "Tuifly nutzt dabei die Schützenhilfe aus der Gruppe und fliegt sowohl Ziele mit hoher Bettenkapazität der Tui-Gruppe als auch exklusive Destinationen mit geringerem Airline-Wettbewerb an."

Investoren und Konkurrenten hat Joussen mit dem Vorstoß im Flugsegment hingegen überrascht. Nach einem Ausbau hatte es zuletzt so gar nicht ausgesehen. Im vergangenen Sommer wollte der hochgewachsene Manager zumindest sein deutsches Fluggeschäft nur noch loswerden. Nach erfolglosen Versuchen, Tuifly bei Easyjet oder Condor abzuladen, stand er Mitte 2016 kurz davor mit Etihad aus Abu Dhabi handelseinig zu werden. Doch die Verhandlungen scheiterten, weil die Staatslinie nach einem Chefwechsel möglichst schnell alle Europainvestments loswerden wollte.

Den Grund für seine Airline-Skepsis hatte Joussen seit seiner Berufung auf den Chefsessel in Hannover immer wieder überzeugend klargemacht. Das Fluggeschäft passt so gar nicht zu seinem Hauptziel für die Tui: den jahrelang etwas margenschwachen weltgrößten Reisekonzern dauerhaft auf einer Umsatzrendite von mehr als zehn Prozent zu halten. Dafür sorgen konnten vor allem unverwechselbare Premiumangebote - allen voran Hotels an den besten Stränden der Welt oder Kreuzfahrtschiffe. Aber eben nicht die Tuifly. Deren Flüge sind Massenware, urteilte Joussen im kleinen Kreis. Und die bekomme er ohne großen Qualitätsverlust ...

