Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach Spekulationen über einen Chefwechsel auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 241 Euro belassen. Einen potenziellen Wandel in der Führungsstruktur werte er als bedeutend, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte Matthias Müller wie in Medien berichtet durch Herbert Diess ersetzt werden, würde dies eine "neue Ära" einläuten - sowohl für das Unternehmen als auch die Aktionäre./tih/gl Datum der Analyse: 10.04.2018

ISIN: DE0007664039