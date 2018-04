Neue Beteiligungsmöglichkeiten gibt es vom Regionalflugzeugspezialisten HEH und der auf Wohnbauprojekte fokussierten One Group. Primus Valor hat währenddessen eine Sonderausschüttung an die Anleger des ICD 7 angekündigt.HEH: Neuer Regionaljet in Platzierung gestartetAnleger erhalten erneut die Chance, in einen Regionaljet vom Typ CRJ 1000 zu investieren. Verleast ist die besonders treibstoffeffiziente Maschine wie bei den HEH-Vorgängerfonds an die spanische Airline Air Nostrum. Wie bei HEH üblich, soll das aufgenommene Darlehen wieder innerhalb des Erstleasingvertrags vollständig zurückgeführt werden. Prognostiziert wird eine Fondslaufzeit von 15 Jahren mit Gesamtauszahlungen in Höhe von 189 Prozent. Der "HEH Bilbao Flugzeugfonds 22" sieht eine Mindestanlagesumme von 20.000 Euro vor. Über FondsDISCOUNT.de entfällt das branchenübliche Agio.

