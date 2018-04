Unterföhring (ots) - It's the final countdown! Neun kleine Stimm-Giganten treten im Finale am 15. April, 20:15 Uhr, in SAT.1 gegeneinander an und kämpfen um den begehrten "The Voice Kids"-Titel. Der Sieger erhält eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro und darf außerdem die deutsche Version des Disney Kampagnen-Songs "Live Your Story" singen. Wer wird ins finale Voting geschickt und von den Zuschauern zu "The Voice Kids" 2018 gekürt? Das große "The Voice Kids"-Finale am Sonntag, 15. April 2018, 20:15 Uhr, in SAT.1.



Das Niveau in diesem Jahr ist erstaunlich, wie auch Mark Forster feststellt: "Ich dachte mir bei jeder Staffel, also bei der nächsten kann es nicht krasser werden und in diesem Jahr haben wir wieder unglaubliche Finalisten." Jeweils drei Talente aus Team Nena & Larissa, Team Mark und Team Max dürfen noch einmal ihr Können zum Besten geben und gemeinsam mit ihren Coaches die "Voice Kids"-Bühne rocken. Außerdem mit dabei: Samu Haber und seine Band Sunrise Avenue, die ihren aktuellen Hit "Heartbreak Century" performen.



Pokalsieger Nena & Larissa vertrauen auf unverkennbare Stimmen



Nena & Larissa sind die diesjährigen Titelverteidiger und wollen ihren Pokal so schnell nicht wieder hergeben: "Dieses Gefühl zu gewinnen, das könnten wir gerne nochmal haben." Daher zählen sie im großen Finale auf Stepptänzerin Alycia (10, Basel/Schweiz), Michael-Jackson-Fan Santiago (14, Olching bei Fürstenfeldbruck) und Soul-Queen Natalia Joy (14, Berlin), die sie durch den Steal Deal aus Team Max für sich gewinnen konnten.



Titeljäger Mark Forster setzt auf geballte Stimmpower



Platzhirsch Mark Forster will den Pokal wieder in sein Team zurückholen: "Wenn wir ehrlich sind, war es ein Betriebsunfall im letzten Jahr mit Larena. Mit Giesinger ist jetzt kein wirklicher Konkurrent in diesem Jahr dazugestoßen. Der Pokal landet wieder da, wo er hingehört - zuhause bei Team Mark." Dafür baut er im Finale auf die Powerstimme Anisa (10, Kreuzwertheim), "Heavy-Metal-Klaas" (12, Wildeshausen bei Oldenburg) und Pianistin Oliwia (13, Gernsbach), die er aus Team Nena & Larissa "gestealt" hat.



Coach-Neuling Max Giesinger geht mit einem Jungs-Trio ins Rennen



Der Sprung vom Talent zum Coach ist Max Giesinger bereits gelungen. Kann er nun mit seinen Kids zum ersten Mal "The Voice Kids" gewinnen? Im Finale setzt er auf sein talentiertes Jungs-Trio: den Gitarristen Benicio (13, Seattle/USA), Musikprofi Flavio (14, Thalwil/Schweiz) und Rapper Jonah (13, Wedel bei Hamburg), den er im Steal Deal aus Team Mark zu sich holte.



So läuft das Finale



Die neun Finalisten performen jeweils solo und gemeinsam mit ihrem Coach. Danach entscheiden Nena & Larissa, Mark Forster und Max Giesinger, welches Talent aus ihren Teams sie ins finale Zuschauervoting schicken. Die drei letzten Finalisten dürfen einen weiteren Solo-Song singen, bevor das Publikum per Telefon-und SMS-Abstimmung entscheidet, wer "The Voice Kids" 2018 wird.



"The Voice Kids" das Finale am Sonntag, 15. April 2018, 20:15 Uhr, in SAT.1.



