Wichtige europäische Indizes eröffnen nach gemischter Asien-Sitzung niedriger DAX® (DE30 in der xStation 5) fällt in Richtung der Unterstützung bei 12.355 Deutsche Telekom (DTE.DE) steigt nach Nachrichten zu möglichen Fusionsplänen

Zusammenfassung:Trotz der Kursgewinne an der Wall Street erwies sich die asiatische Sitzung als eher rückläufig. Der japanische Nikkei 225 (JAP225) schloss mit einem Verlust von 0,4%, hauptsächlich aufgrund des JPY-Anstiegs. Die Aufwertung kann vor allem auf die starken Wirtschaftsdaten zurückgeführt werden. Auch der australische S&P/ASX 200 (AUS200) geriet unter Druck und verlor am Mittwoch 0,48%. An den chinesischen Aktienmärkten war die Stimmung recht gemischt, wobei der Hang Seng (CHNComp) nahezu unverändert blieb. Die Mehrheit der europäischen Indizes eröffnete am Mittwoch tiefer. Der polnische WIG 20 (W20) ist die einzige Ausnahme, da der Index zu Beginn des Handelstages einen leichten Gewinn aufwies. Lebensmittel- und Reiseunternehmen schneiden unter allen 19 Branchenindizes aus dem STOXX Europe 600 am schlechtesten ab, Einzelhändler und Versicherer sind die einzigen Gewinner. Der ...

