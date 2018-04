Bad Marienberg - Bei der Anleihe (ISIN DE000A169GM5/ WKN A169GM) des auf deutsche Büroimmobilien spezialisierten Asset-Verwalters publity AG (ISIN DE0006972508/ WKN: 697250) waren zuletzt Insiderkäufe zu beobachten.Aufsichtsrat Günter Paul Löw hat Anteile erworben. So hat er am 10.04.2018 Anleihen zum Kurs von 765,00 EUR und 767,50 EUR gekauft. Das Transaktionsvolumen lag entsprechend bei 9.945,00 EUR und 9.210,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat schon am 03.04 Anteile zum Kurs von 770,00 EUR für 3.080,00 EUR und zum Kurs von 759,40 EUR für 7.594,00 EUR erworben.

Den vollständigen Artikel lesen ...