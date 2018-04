Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Vor Zwischenberichten zum ersten Quartal aktualisierte Analyst Jeremy Redenius in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen. Bei BASF werde das Chemiegeschäft wohl besser abschneiden als gedacht, das Agrargeschäft dürfte aber wegen der wegen der Verzögerungen bei der geplanten Übernahme von Monsanto durch Bayer enttäuschen. BASF dürfte im Zuge des Deal Geschäftsteile von Bayer übernehmen. In der Summe beließ er seine Gewinnschätzungen bis 2019 weitgehend unverändert./tih/la Datum der Analyse: 11.04.2018

