Zuletzt lieferte der Elektroautokonzern Elon Musks Absatzzahlen und enttäuschte erneut. Noch immer werden weniger Fahrzeuge ausgeliefert, als zuvor geplant. Trotzdem sehen Investoren wieder Aufwärtspotenzial für die Aktie, nicht zuletzt, weil China seine Zölle auf Automobile merklich senken möchte und dadurch die Fahrzeuge lukrativer für den chinesischen Markt werden. Nur wenig später meldeten sich auch schon wieder Käufer zurück und führten beim Elektroautohersteller Tesla am dem EMA 200 auf Wochenbasis zu einer markanten Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Kursverluste. Damit zeichnet sich nun eine direkte Fortsetzung der Kursgewinne an du kann entsprechend nachgehandelt werden.

Long-Chance:

Zu Beginn dieser Woche konnte ein Kurssprung in der Aktie von Tesla über die runde Marke von rund 300,00 US-Dollar vollzogen werden. Unter charttechnischen Gesichtspunkten könnte nun weiteres Aufwärtspotenzial zunächst bis in den Bereich von rund 340,00 US-Dollar freigesetzt werden. Spätestens bei 350,50 US-Dollar muss jedoch mit einem kleineren Kursdämpfer gerechnet werden, das stellt nämlich die markante Widerstandszone aus diesem Jahr dar.

Ein Stop sollte sich kurzzeitig aber noch unterhalb von 280,00 US-Dollar aufhalten. Denn darunter würde sich wieder sukzessive Schwäche breitmachen und könnte im weiteren Verlauf für einen neuerlichen Test der Jahrestiefs von 244,59 US-Dollar sorgen. Dieses Unterstützungsniveau darf in jedem Fall nicht gebrochen werden, dann würde nämlich die Aktie wieder unter die Jahreshöchststände aus 2014/2015/2016 abtauchen und längerfristig korrigieren müssen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 304,70 US-Dollar

Kursziel: 340,00 / 350,00 US-Dollar

Stop: < 280,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 24,70 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 3 Monate

Wochenchart:



Tageschart:



Tesla Inc.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 304,70 US-Dollar; 13:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

