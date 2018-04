Liebe Trader,

Seit mehreren Jahren nun, befindet sich der IT Dienstleister übergeordnet in einer fortlaufenden und stabilen Aufwärtsbewegung. Anfang 2018 entstand eine Pullbacklinie, welche Anfang April 2018 zur Oberseite durchbrochen werden konnte und bis dato noch nicht getestet wurde. Der Umsatz des Unternehmens stieg allein im letzten Jahr um 13,5% auf 1,16 Milliarden Euro. Die Gewinne steigerten sich um 18,9% auf ca. 40 Millionen Euro. Cancom plant im laufenden Jahr das Geschäft mit den Cloud-Services zu erweitern und betonte, dass man für die Zukunft gut aufgestellt sei. Vielversprechende Neuigkeiten und Zahlen wurden vorgelegt - es bleibt also spannend und bietet noch reichlich Aufwärtspotential!

Long-Chance:

Schaut man sich nun die Entwicklung des Unternehmens und den Kursverlauf der begleitenden Aktie an, sind Kursziele vorerst um etwa 100,00 Euro nicht abwegig. Sollte es dem Wertpapier gelingen, über diesen Wert hinauszuwachsen, könnten weitere Gewinne bis auf 103,00 Euro durchaus möglich sein. In dem Handel von heute notierte die Aktie bereits bei 94,50 Euro. Eine Verlustbegrenzung ist zunächst noch unter der alten Pullbacklinie anzusetzen, welche sich bei ca. 88,00 Euro befindet. Sollte sich ein Rückläufer unter das Stop-Niveau durchsetzen, müssen Anleger mit Verlusten der Cancom Aktie bis auf 75,00 Euro rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 94,90 Euro

Kursziel: 100,00 / 103,00 Euro

Stop: < 88,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 5,85 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

_______________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Cancom; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 94,75 Euro; 13:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

