Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix von 315 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er glaube weiterhin daran, dass der Streaminganbieter im ersten Quartal die Markterwartungen übertreffen könne, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf die starken Inhalte, neue Partnerschaften und erste Früchte verstärkter Marketingausgaben. Außerdem blicke er optimistischer als der Markt auf das längerfristige Abonnentenwachstum und die Profitabilität. Die Messlatte für die Aktienbewertung legte er in seinem Modell daraufhin höher./tih/gl Datum der Analyse: 10.04.2018

