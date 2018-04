Lufthansa muss kleinere Brötchen backen

Gerade als es so aussah, als sollte die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) zu alter Stärke zurückfinden, wurden die neuesten Passagierzahlen der Kranich-Airline am Markt mit Enttäuschung aufgenommen.

Am Mittwoch rutschte der DAX-Wert in der Spitze um rund 5 Prozent in die Tiefe. Dabei hatte der Luftfahrtkonzern für den Monat März von einem weiteren Passagierplus berichtet. Dies interessierte Anleger offenbar nicht ganz so sehr wie das lediglich stabile Preisumfeld. Am Markt wollte man viel lieber steigende Ticketpreise sehen. Schließlich erholten sich zuletzt auch die Ölnotierungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...