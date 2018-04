Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-04-11 / 14:51 *Treffen Sie den Gründer und Vorstand von *Bitcoin.de [1] *diesen Freitag, den 13. April, auf der INVEST 2018 in Stuttgart* Herford, 11. April 2018 - Oliver Flaskämper, Gründer und Vorstand der Bitcoin Deutschland AG, präsentiert auf der Anlegermesse INVEST 2018 in Stuttgart Deutschlands einzigen regulierten Handelsplatz für Kryptowährungen: Bitcoin.de [1]. Am Freitag, den 13. April, von 10:00-11:00 Uhr diskutiert Oliver Flaskämper mit den Experten der ARD-Börsenredaktion zum Thema "Bitcoin und Blockchain - zwischen Hype und Finanzrevolution" und erläutert die wichtigsten Zusammenhänge für Anleger. Am Nachmittag erhalten interessierte Messebesucher zudem einen Einblick in die weiteren Pläne von Bitcoin.de [2] und die Gelegenheit, Fragen zu stellen (14:30-15:00 Uhr in Raum C 1.1.2). "Der Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben. Wir wollen uns nun der Zukunft zuwenden und Antworten auf die spannendste Frage geben, wie es mit Bitcoin und den zahlreichen anderen Kryptowährungen wie Ethereum, Ripple, IOTA und DASH weitergeht. Besuchen Sie uns auf der INVEST in Stuttgart und erweitern Sie Ihren Währungs- und Anlagehorizont um spannende Investmentideen", sagt Oliver Flaskämper, Gründer von Bitcoin.de [2]. Handeln können Sie Kryptowährungen wie Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold und Ethereum auf Bitcoin.de [2], die von der Bitcoin Deutschland AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der börsennotierten Bitcoin Group SE (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91), betrieben wird. Über eine Kooperation mit der Münchner Fidor Bank verfügt der Handelsplatz über eine Schnittstelle zum klassischen Bankensystem. Der Vorteil für Kunden: Euro-Guthaben verbleiben immer auf ihrem eigenen einlagengesicherten Bankkonto und werden nicht Teil des Firmenvermögens wie bei vielen ausländischen Bitcoin-Börsen. *Über die Bitcoin Group SE:* Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100% der Anteile an der Bitcoin Deutschland AG, die Deutschlands einzigen regulierten Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Bitcoin Cash und Ethereum unter Bitcoin.de [2] betreibt. Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91 [3], WKN: A1TNV9 [3]). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter www.bitcoingroup.com [4] *Kontakt:* Bitcoin Group SE Michael Nowak Nordstraße 14 32051 Herford E-Mail: info2018@bitcoingroup.com Telefon: +49.5221.69435.20 Telefax: +49.5221.69435.25 Website: www.bitcoingroup.com [4] *Investor Relations Kontakt:* CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49.89.89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com Website: www.crossalliance.com [5] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Bitcoin Group SE Schlagwort(e): Finanzen 2018-04-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bitcoin Group SE Nordstrasse 14 32051 Herford Deutschland Telefon: +49.5221.69435.20 Fax: +49.5221.69435.25 E-Mail: ir2018@bitcoingroup.com Internet: www.bitcoingroup.com ISIN: DE000A1TNV91 WKN: A1TNV9 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 673527 2018-04-11 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4ec1964118ff9e77710406e2720b7bc2&application_id=673527&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1c4d0deaf555cc5c7c956b5b6d1e4378&application_id=673527&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=377791fe7016fcb7ccc183f2b06c310d&application_id=673527&site_id=vwd&application_name=news 4: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=603a1c2378a8b18e27dc1234091ca26e&application_id=673527&site_id=vwd&application_name=news 5: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=cc2a12dcbca32691ccaa3c0a1cea81ac&application_id=673527&site_id=vwd&application_name=news

April 11, 2018 08:51 ET (12:51 GMT)