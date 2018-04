Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

DE0006946106 niiio finance group AG 11.04.2018 DE000A2G8332 niiio finance group AG 12.04.2018 Tausch 1:1

DE0006946106 niiio finance group AG 11.04.2018 DE000A2G8332 niiio finance group AG 12.04.2018 Tausch 1:1

FR0011980077 Paragon ID S.A. 11.04.2018 FR0013318813 Paragon ID S.A. 12.04.2018 Tausch 35:1

US53071M1045 Liberty Interactive Corp. 11.04.2018 US74915M1009 Liberty Interactive Corp. 12.04.2018 Tausch 1:1

AU000000LFR3 New World Cobalt Ltd. 11.04.2018 AU0000006934 New World Cobalt Ltd. 12.04.2018 Tausch 1:1

AU000000AOH9 Altona Mining Ltd. 11.04.2018 AU0000005001 Copper Mountain Mining Corp. 12.04.2018 Tausch 1:0,0974

CA3808956070 Golden Dawn Minerals Inc. 11.04.2018 CA3808957060 Golden Dawn Minerals Inc. 12.04.2018 Tausch 2:1