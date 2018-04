Anlässlich der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für 2017 durch die BHB Brauholding AG hat der GBC-Analyst Matthias Greiffenberger mit Gerhard Bonschab und Franz Katzenbogen, dem Vertriebs- und dem Finanzvorstand des Unternehmens gesprochen.

GBC: Nachdem sich der deutsche Biermarkt in den letzten Jahren stabilisiert hatte, musste nun der Markt einen Absatzrückgang von 2,5 Prozent verbuchen. Was sind die Hintergründe hierfür und ist eine mögliche Trendwende in Sicht?

Bonschab: In der Brauwirtschaft herrscht nach wie vor ein hoher Wettbewerbsdruck und Verdrängungswettbewerb u. a. durch einen unverantwortlichen Preiskampf des Handels. Und die Deutschen trinken immer weniger Bier. Dafür gibt's eine ganze Reihe von Gründen, u. a. den demografischen Wandel. Daneben gibt es ganz neue Herausforderungen wie die Digitalisierung, denen sich die Braubranche zu stellen hat. Die Sommersaison 2017 war von einem sehr durchwachsenen Wetter geprägt. So zog es im regenreichen Sommer, gerade in der zweiten Jahreshälfte weniger Gäste in die Biergärten und Gastronomie, aber das ist nur einer von vielen Gründen. Doch insgesamt ist auch der Bierkonsum maßgeblich von Großveranstaltungen geprägt und wir erwarten, dass u. a. die Fußballweltmeisterschaft 2018 Absatzimpulse bringen wird.

GBC: Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um in diesem Marktumfeld noch weiter wachsen zu können?

Bonschab: In dem herausfordernden Marktumfeld ist es wichtig, die Wünsche der Kunden zu treffen. Bei der großen Auswahl an Bieren und Getränken in Deutschland setzt der Konsument vermehrt auf hohe Qualität. Hier sind wir bereits sehr gut aufgestellt und schaffen es auch jedes Jahr wichtige Branchenpreise zu gewinnen. So wurde die BHB in 2017 abermals von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) ausgezeichnet. Die DLG vergibt die höchsten Auszeichnungen der deutschen Ernährungswirtschaft und würdigt die besten Gesamtleistungen der aktuellen Qualitätsprüfung. Mit 5-mal Gold für Weizen hell und Weizen dunkel, Herrnbräu Hell, Tradition und Pils waren wir ganz vorne. Auch konnten wir bei dem World Beer Award 2017, dem größten Bier-Wettbewerb mit dem weltweit höchsten Renommee, die Silber-Medaille in der Kategorie "Germany Bavarian Hefeweiss" für unser Herrnbräu Hefe Weißbier Hell erzielen. Neben unserer hohen Bierqualität setzen wir auf eine noch engmaschigere Verdichtung des Vertriebsnetzwerks. Hier können wir logistische Skaleneffekte erzielen, da wir noch mehr Kunden im Umkreis erreichen können. Hiermit wollen wir die Chancen nutzen, die das Bundesland Bayern als wachstumsstärkste Region Deutschlands zu bieten hat. Wir profitieren von der positiven Entwicklung des Konsumklimas in unserer Region und erwarten zukünftig noch weitere positive Impulse. Dies zeigt sich auch in dem Bierabsatz ...

