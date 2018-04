Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts Mitte März und ein Gespräch mit dem Vorstandsmitglied Herrn Schwegmann möchte ich zum Anlass nutzen, ein kurzes Update zur Berentzen Aktie zu geben.



So plant das Management 2018 mit einem Umsatzzuwachs von 9,6-18,8 Mio. €, wodurch sich, bereinigt um Umsatzschmälerungen im Zusammenhang mit der erstmaligen Berücksichtigung von IFRS 15 i.H.v. ca. 12,0 Mio. €, ein Wachstum zwischen 6,2 und 11,7% ergibt. Damit soll nicht nur der relative Zuwachs deutlich höher ausfallen sondern auch der absolute (2017: +2,1 Mio. €). Ich rechne hierbei konservativ mit einem Umsatz von 170,3 Mio. €. D



er Umsatztreiber wird zum einen das Segment alkoholfreie Getränke und zum anderen das Segment Frischsaftsysteme sein. Im Segment alkoholfreie Getränke soll allen Voran Mio Mio der Wachstumsträger sein. Das Wachstum soll dabei insbesondere durch eine verstärkte Distribution im süddeutschen Raum und einer erhöhten Distribution in den bestehenden Regionen erreicht werden. Nach einem Absatzplus von knapp 51% ist auch für 2018 dadurch mit einem Wachstum in ähnlicher Höhe zu rechnen. Auch habe Berentzen bereits Anfragen für die Distribution außerhalb von Europa erhalten, sodass das Wachstum auch durch die Deutschlandweite Platzierung noch nicht erschöpft ist. Auch sollen weitere Geschmackssorten eingeführt werden. Zum anderen soll auch das Konzessionsgeschäft mit Sinalco zum Wachstum bei alkoholfreien Getränken beitragen. Der zweite Wachstumstreiber soll das Segment Frischsaftsysteme sein. Neben einer schwierigen Ernte im vergangenen Jahr in Spanien und Südafrika kamen Probleme mit dem amerikanischen Distributor hinzu. Hier erwartet man im ersten Halbjahr eine Einigung und hat sich beim Einkauf der Orangen besser aufgestellt. Zudem hat man die Maschinen weiter verbessert und will zukünftig den Innovationszyklus erhöhen. Für die kommenden Jahre bietet daher auch dieser Bereich eine hohe Wachstumsdynamik. Der Bereich Spirituosen (Umsatzanteil 2017 52,9%) dürfte sich dagegen konstant bis leicht wachsend entwickeln, wird aber auch zukünftig einen wichtigen Bestandteil zum Deckungsbeitrag liefern. Dieser soll 2018 insgesamt auf 60,6-67,0 Mio. € steigen, nach 58,4 Mio. € in 2017. Auch hier liege ich mit meiner Schätzung von 62,4 Mio. € am unteren Ende, da insbesondere die Marketingaufwendungen für den deutschlandweiten Vertrieb von Mio Mio erhöht werden sollen.



Im Ergebnis sollen sich diese Faktoren mit einem EBITDA zwischen 17,2-19,0 Mio. € widerspiegeln, nach 16,4 Mio. € im vergangenen Geschäftsjahr. Das EBIT soll zwischen 9,6-10,6 Mio. € liegen. Mit 17,9 Mio. € bzw. 9,9 Mio. € liegen meine Erwartungen ebenfalls am unteren Ende. Durch Zinseinsparungen von >2 Mio. € in 2018 aufgrund der Rückzahlung der Anleihe mit einem Volumen von 50 Mio. € im vergangenen Herbst dürfte sich das Vorsteuerergebnis dazu deutlich erhöhen. Hinzu kommt, dass in diesem Jahr nicht mehr mit einem derart hohen Steueraufwand (Steuerquote 2017: 51,1%) zu rechnen ist wie in 2017, sondern sich wieder im Bereich von 30% einpendeln sollte. Dadurch sollte sich das Ergebnis je Aktie mehr als verdoppeln können. So erwarte ich für 2018 einen Anstieg von 0,27€ in 2017 auf 0,64€. Für die kommenden beiden Jahre erwarte ich eine weitere Verbesserung auf 0,71€ respektive 0,79€. Für den Umsatz erwarte ich eine weitere Verbesserung auf 177,2 Mio. € in 2019 und 183,2 Mio. € in 2020, während das EBITDA mit 18,8 Mio. € bzw. 19,7 Mio. € in den kommenden Jahren ebenfalls wie in 2018 überproportional ansteigen sollte. Für das EBIT erwarte ich Werte von 10,9 Mio. € und 12,0 Mio. €, resultierend in einer EBIT-Marge von 6,6%. Mittel- und langfristig peilt das Unternehmen einen Wert von 8,0% an.



Insgesamt bleibt die Berentzen Aktie damit ein spannendes Investment. Greifen die Maßnahmen des neuen Vorstands Herrn Schwegmann (seit Mai 2017 im Amt) insbesondere im Bereich der Supply Chain, der Distribution von Mio Mio und dem Vertrieb der Maschinen im Bereich Frischsaftsysteme, dürfte dies der Kapitalmarkt auch entsprechend mit höheren Aktienkursen honorieren. Im Rahmen meiner überarbeiteten Schätzungen und meines Modellupdates liegt das Kursziel für die Aktie nun bei 12,80€, nach zuvor 13,30€.



Die Aktie ist auch im wikifolio "Chancen suchen und finden" enthalten. Download