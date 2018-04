Neuss (ots) -



Für Sie, für mich, für jeden: Die ClinicAll App - nicht nur Patienten werden sie lieben!



Entwickelt für iOS und Android, läßt die neue ClinicAll App bisher unerfüllte Wünsche wahr werden: Denn sie gibt jedem Nutzer vollen Zugang zu einer Vielfalt von Services. Wir von ClinicAll haben uns bereits mit Erfolg darauf spezialisiert, moderne Digitalisierungslösungen für Kliniken zu realisieren. Aus dieser Expertise hat sich die Idee entwickelt, alle Möglichkeiten dieser neuen Technologien direkt jedem User zur Verfügung zu stellen: Ganz einfach und unkompliziert auf dem eigenen Smartphone oder Tablet.



Sie stehen im Mittelpunkt - die ClinicAll App sorgt dafür



Sie sind gerade auf einem Klinikaufenthalt? Öffnen Sie die ClinicAll App auf Ihrem Smartphone - nutzen sie ganz unkompliziert TV, Internet, und rufen Sie alle Klinik-Informationen ab: Behandlungstermine, Ihr nächstes Mittagessen oder auch Raumlicht oder Bettensteuerung! Ihr Arzt und Klinikpersonal informieren Sie bequem über Push-Mitteilungen über bevorstehende Visiten. Sie selbst können jederzeit über die ClinicAll App die Schwester rufen - jede Kommunikation wird denkbar einfach und unkompliziert!



Sie sind wieder gesund und haben die Klinik verlassen können? Behalten Sie die ClinicAll App weiter auf Ihrem Smartphone - erhalten Sie weiterhin interessante News und Informationen zu den Themen Gesundheitstechnologie, ClinicAll, angeschlossenen Kliniken und Kooperationspartner.



Jetzt im App Store erhältlich - alle Vorteile live auf der conhIT 2018 erleben:



Diese weltweit richtungsweisende neue App hat ClinicAll nun in den App Stores für Android und iOS veröffentlicht. Bisher hat noch kein anderer Anbieter eine App für Patienten und Kliniken mit einem vergleichbaren Funktionsumfang realisieren können.



Suchen Sie einfach im App Store nach dem Begriff "ClinicAll App".



Auf der conhIT 2018 wird die neue ClinicAll App erstmals in einer virtuellen Klinik-Umgebung - mit einigen ersten Applikationen - dem Fachpublikum vorgestellt.



