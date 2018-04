Im Londoner Euribor-Prozess wird den Angeklagten jahrelanger Betrug beim Festlegen des Referenzzinssatzes der Euro-Zone vorgeworfen.

Fußball, Roulette, Pferdewetten, sogar Cricket - der Staatsanwalt James Waddington ließ am Mittwoch nichts unversucht, um den zwölf Geschworenen im Londoner Euribor-Prozess die komplexe Welt der Referenzzinsen näherzubringen. Man werde sich im Verlauf des Prozesses auch mit den technischen Details von Zins-Swaps befassen, sagte er in seinem Eingangsplädoyer.

Doch letztlich sei es wie beim Cricket: Die Australier besäßen schon die besten Angreifer der Welt, und doch hätten sie neulich in Kapstadt den Ball regelwidrig mit Sandpapier bearbeitet, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Auch beim Festlegen des Referenzzinssatzes der Eurozone (Euribor) habe es jahrelang Betrügereien gegeben, sagte Waddington. "Sie werden von Menschen hören, die das System zu ihren Gunsten manipuliert haben, um viele Menschen abzuzocken, mit denen sie Geschäfte gemacht haben."

Auf der Anklagebank hinter Waddington saßen vier Angeklagte: Drei ehemalige Mitarbeiter der britischen Großbank Barclays und ein Managing Director bei der Deutschen Bank. Sie sollen Teil einer Gruppe von Bankern sein, die zwischen 2005 und 2009 den Euribor zum Vorteil ihrer Arbeitgeber manipuliert haben. Alle haben auf nicht schuldig plädiert.

Ursprünglich waren es elf Angeklagte, doch vier Deutsche und zwei Franzosen haben sich der britischen Justiz entzogen und sind in ihren Heimatländern geblieben. Der Prozess ist auf drei Monate angesetzt. Am Ende werden die Geschworenen entscheiden, ob und wie lange die Banker ins Gefängnis müssen. Die Bandbreite in den bisherigen Prozessen zu Zinsmanipulationen reicht von Freispruch bis zu 14 Jahren Haft.

